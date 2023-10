Calciomercato Milan – Attaccante, scambio in vista che fa felice Pioli

Mercoledì sera, contro il PSG, il Milan di Stefano Pioli ha incassato la sua terza sconfitta in dodici gare stagionali, la prima in Champions League dopo quelle giunte in campionato contro Inter e Juventus. Il momento, in casa rossonera, è sicuramente difficile: alcune scelte compiute nell'ultimo calciomercato estivo, per ora, non stanno ripagando il Milan. Motivo per cui i dirigenti Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Antonio D'Ottavio sono già operativi per apportare alcuni correttivi all'organico del Diavolo.