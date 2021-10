Milan-Verona, probabile formazione: Giroud sarà titolare

Olivier Giroud, attaccante rossonero, sarà titolare in Milan-Verona, gara che si giocherà domani sera a San Siro

E' il momento di Olivier Giroud. Il francese sarà titolare in Milan-Verona, partita che si giocherà domani sera a San Siro. L'ex Chelsea he vuole ritornare a segnare con continuità, così come aveva fatto contro il Cagliari. Prima il coronavirus, poi i problemi la schiena, ma anche in questo periodo il francese ha dimostrato la sua professionalità e la sua importanza. Nel secondo tempo potrebbe prendere il suo posto di Zlatan Ibrahimovic, che prenderà le misure in vista della partita contro il Porto in Champions League. Intanto il Milan sul calciomercato è pronto ad un grande colpo dal Manchester United.