Calciomercato Milan – Che colpo dal Manchester United: le ultime

Il calciomercato in casa Milan è sempre in movimento. Il focus è sulla sfida di campionato contro il Verona, ma Maldini e Massara lavorano per rinforzare ulteriormente la squadra rossonera in futuro. Secondo quanto riportato dai media inglesi, il Diavolo sarebbe vicino a un giocatore molto interessante del Manchester United. Scopriamo di chi si tratta.