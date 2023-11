Milan-Udinese, la probabile formazione rossonera: Pioli lancia Romero

In retroguardia, va verso la convocazione Simon Kjær. In mediana, ballottaggio tra Rade Krunić e Yacine Adli e tra Tijjani Reijnders e Tommaso Pobega. In avanti, poi, potrebbe esserci una chance per Luka Jović al posto di Olivier Giroud.

La certezza, viste le indisponibilità sia di Pulisic sia di Chukwueze, è una maglia da titolare per Luka Romero, classe 2004, attaccante argentino prelevato in estate a parametro zero dopo il biennio alla Lazio. Ecco, dunque, secondo 'Tuttosport', la probabile formazione rossonera per Milan-Udinese di campionato!

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernández; Musah, Adli (Krunić), Pobega (Reijnders); Romero, Jović (Giroud), R. Leão. A disposizione: Mirante, Nava, Bartesaghi, Florenzi, Kjær, Simić, Krunić (Adli), Reijnders (Pobega), Zeroli, Chaka Traorè, Giroud (Jović), Okafor. Allenatore: Pioli. LEGGI ANCHE: Attaccante, duello Milan-Barça per Giménez: ecco quanto costa >>>

