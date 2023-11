Calciomercato – Dalla Spagna: “Milan in corsa per Giménez: il prezzo”

Giménez, numeri spaventosi con il Feyenoord

Sotto contratto con il club di Rotterdam fino al 30 giugno 2027, Giménez - messicano, ma in possesso anche del passaporto italiano -, è valutato ben 40 milioni di euro dal Feyenoord. Finora, in stagione, il numero 29 biancorosso ha segnato 15 gol e fornito 3 assist in appena 12 partite tra Eredivisie e Champions League.