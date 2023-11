Milan, certezza Giroud: il più esperto suona la carica ai compagni

Finora Giroud ha messo a segno 6 gol in campionato, è ancora il migliore della rosa del Milan in fase realizzativa. Rafael Leão, Noah Okafor sono rimasti indietro, Luka Jović non ha ancora segnato. Vero, la sostituzione nel finale allo stadio 'Maradona' a dieci minuti dalla fine non gli è andata giù, ma a mente fredda Olivier ha dimostrato di essere ancora un leader, mettendoci la faccia davanti le telecamere in un post-partita non semplice.

Ora intende trascinare il gruppo già da Milan-Udinese — Ora, però, Giroud vuole tornare a vincere e intende, come suo solito, trascinare il gruppo. È per questo che a Napoli sperava di rimanere fino all’ultimo secondo in campo. A Milanello il nazionale transalpino è sempre un esempio per i compagni e per i più giovani, e lui nei momenti di difficoltà della squadra vuole esserci. Toccherà a lui prendere per mano il Diavolo e ricondurlo alla vittoria: l'Udinese è avvisata. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, sgambetto alla Juventus e colpo in vista >>>

