Calciomercato – Milan, sgambetto alla Juventus e un bel colpo in vista

Tra esattamente due mesi riaprirà il calciomercato e il Milan, come ormai noto, sarà pienamente operativo anche nella sessione invernale di trattative. Tra i tanti infortuni e qualche scelta estiva che, finora, non ha ripagato le attese, infatti, i dirigenti rossoneri Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Antonio D'Ottavio interverranno in maniera cospicua per regalare al tecnico Stefano Pioli i 2-3 rinforzi dei quali necessita l'organico rossonero.