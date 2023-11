Calciomercato Milan – Dalla Grecia: “Koulierakis, la richiesta del PAOK”

Konstantinos Koulierakis è un obiettivo di calciomercato del Milan per la difesa. I costi, però, potrebbero essere un po' alti per il Diavolo

Il Milan sta cercando un difensore centrale per il prossimo calciomercato di gennaio e, in questi giorni, è stato nuovamente accostato il nome di Konstantinos Koulierakis al club rossonero.

Classe 2003, il giocatore greco ha disputato, finora in stagione con il suo attuale club, il PAOK Salonicco, ben 13 partite tra campionato e Conference League, segnando 3 gol: uno in patria, 2 in Europa.