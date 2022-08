Milan-Udinese, la probabile formazione: Krunic al fianco di Bennacer

La probabile formazione dei rossoneri di Stefano Pioli per Milan-Udinese, debutto dei Campioni d'Italia 2022 con lo Scudetto sul petto

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha ipotizzato la probabile formazione dei rossoneri di Stefano Pioli per Milan-Udinese, debutto dei Campioni d'Italia 2022 con lo Scudetto sul petto nel nuovo torneo di Serie A. La partita, come noto, sarà in programma sabato 13 agosto alle ore 18:30 a 'San Siro'.

Non dovrebbe essere del match Sandro Tonali. Il centrocampista rossonero sta meglio: gli esami strumentali non hanno evidenziato lesioni muscolotendinee e, pertanto, il numero 8 del Diavolo si fermerà in questi giorni in via precauzionale per esserci poi alla seconda giornata di campionato, in casa dell'Atalanta.

Milan-Udinese, la probabile formazione del Diavolo con Krunić titolare

È il bosniaco Rade Krunić il maggiore indiziato a prendere il posto di Tonali in mediana, al fianco di Ismaël Bennacer, con Tommaso Pobega (che ha appena recuperato da un piccolo problema muscolare), prima alternativa in panchina. Da valutare le condizioni fisiche di Olivier Giroud, reduce da qualche allenamento personalizzato, e Junior Messias, visto il trauma distorsivo alla caviglia destra rimediato nell'amichevole di Vicenza.

Se staranno bene, giocheranno titolari. Altrimenti, pronti Ante Rebić per Giroud e Alexis Saelemaekers per Messias. Resto della squadra confermato in blocco: Brahim Díaz ha più chance, ad oggi, di partire come trequartista titolare rispetto ai nuovi arrivati Yacine Adli e Charles De Ketelaere.

Questa, dunque, la probabile formazione di Pioli per Milan-Udinese di sabato a 'San Siro', schierata, come di consueto, con il modulo 4-2-3-1: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernández; Krunić, Bennacer; Messias, Brahim Díaz, R. Leão; Rebić. A disposizione: Tătărușanu, Mirante, Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Kjær, Pobega, Adli, Saelemaekers, De Ketelaere, Giroud, Lazetić. Allenatore: Pioli. Calciomercato Milan, ecco la strategia rossonera tra entrate e uscite >>>