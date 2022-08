Calciomercato Milan – Ecco la strategia rossonera tra entrate e uscite

Il prossimo 1° settembre chiuderà i battenti la sessione estiva di calciomercato e il Milan è sempre alla ricerca di qualche pedina per completare l'organico da mettere a disposizione di mister Stefano Pioli per la stagione 2022-2023. L'obiettivo dei dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara è quello di avere una rosa più competitiva possibile per ripetersi nel campionato di Serie A, vincendo, dunque, il 20° Scudetto, quello della stella. E, logicamente, di disputare una Champions League di livello superiore rispetto all'ultima. Vediamo come si muoverà il club rossonero da in queste tre settimane.