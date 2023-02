Milan-Tottenham, le probabili formazioni: torna Tomori

Milan-Tottenham, le probabili formazioni

Il Milan, si legge, si ripresenterà ancora con la difesa a tre e ricalcherà molto il modo di stare in campo visto contro il Torino. Qualche cambio ci sarà per infortunio, come Bennacer, mentre rientrerà Tomori dopo un problema all’anca. Pioli non vuole azzardare Bennacer mentre recupera Tomori, arruolabile dopo alcune partite saltate per infortunio all’anca. L’inglese dovrebbe riprendere il posto al centro della difesa accanto a Thiaw e Kalulu, con Kjaer, che secondo le ultime, dovrebbe sedersi in panchina. Il posto lasciato vuoto da Bennacer a centrocampo sarà occupato da Krunic, che farà di nuovo coppia con Tonali come contro i granata, mentre Saelemaekers (in vantaggio al momento su Calabria) e Theo Hernandez dovrebbero essere gli esterni a centrocampo. Brahim Diaz è in vantaggio per una maglia da titolare sulla trequarti, alle spalle di Giroud e Leao.