Milan-Tottenham, che sfida in attacco! Giroud contro Kane

Milan-Tottenham, sfida tra i bomber Giroud e Kane

Olivier Giroud e Harry Kane, si legge, sono la migliore garanzia di Milan e Tottenham. Ci arrivano in modi diversi ma entrambi continuano a segnare. Giroud: 21 gol in carriera in Champions, oltre i 15 in tutte le cinque stagioni complete giocate per l’Arsenal, 4 al Mondiale in Qatar. Kane: 23 in carriera in Champions, anche 41 in una stagione al Tottenham, 2 al Mondiale.