Calciomercato Milan – Rinforzo a destra: occasione dalla Premier?

Il calciomercato invernale appena trascorso non ha visto di certo il Milan tra le squadre protagoniste. I rossoneri, infatti, hanno ingaggiato soltanto il portiere Devis Vásquez, colombiano classe 1998, per appena 470mila euro dai paraguaiani del Club Guaraní. Nessun'altra operazione in entrata per un organico che, invece, molto probabilmente avrebbe avuto bisogno di una rinfrescata per poter lottare con più armi e mezzi per la conquista di un posto nella prossima Champions League. In estate, però, il discorso cambierà.