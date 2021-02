Milan-Stella Rossa: la probabile formazione degli ospiti | News

Milan-Stella Rossa: i probabili 11 di Stankovic

Questa sera alle ore 21 Milan e Stella Rossa scenderanno sul prato di San Siro in occasione della gara valida per i sedicesimi di ritorno di Europa League. Costretti a vincere dopo il 2-2 nella partita d’andata a Belgrado, ecco come si presenteranno probabilmente gli uomini di Dejan Stankovic per tentare l’impresa in questa difficile trasferta.

Formazione Stella Rossa. 3-4-1-2: Borjan; Pankov – Degenev – Vukanovic; Gobeljic – Petric – Kanga – Gravic; Ivanic; Falcinelli – El Fardou.

