Milan-Stella Rossa, la probabile formazione: ecco le scelte di Pioli

Milan-Stella Rossa, la probabile formazione

Stasera, alle ore 21, si gioca Milan-Stella Rossa. I quotidiani sportivi concordano sulla probabile formazione che Pioli schiererà a San Siro. Il tecnico rossonero farà un turnover limitato, considerando il 2-2 dell’andata che non permette alcun tipo di distrazione.

Stefano Pioli, in conferenza stampa, ha dimostrato di tenerci molto ad andare avanti in Europa League: “I troppi impegni non mi danno l’ansia. Mi darebbe più ansia il contrario. Vogliamo stare in Europa. Abbiamo le qualità e le risorse per poter giocare ogni tre giorni. Sarà una partita complicata, difficile, anche perchè entrambe le squadre si conoscono meglio rispetto all’andata, ma la gara è alla nostra portata. Vogliamo assolutamente andare avanti in Europa. In Europa è stato un percorso difficile e complicato, ma siamo riusciti a superare tutti gli ostacoli. Domani (oggi, ndr) abbiamo un piccolissimo vantaggio, ma dovremo giocare nel migliore dei modi per poter passare il turno”.

Vediamo dunque le scelte di formazione. In porta Gianluigi Donnarumma. A destra Davide Calabria, Fikayo Tomori, Alessio Romagnoli e Theo Hernandez. A centrocampo sempre titolare Franck Kessie, con Soualiho Meite che dovrebbe spuntarla su Sandro Tonali. Sulla trequarti Samu Castillejo, Rade Krunic e Hakan Calhanoglu alle spalle di Rafael Leao. Il turco dovrebbe giocare quindi sulla sinistra, mentre il bosniaco al centro. Panchina per Zlatan Ibrahimovic, pronto ad entrare in caso di bisogno.

MILAN (4-2-3-1) G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Meite, Kessie; Castillejo, Krunic, Calhanoglu, Leao.

