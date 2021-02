Calciomercato Milan – Colpo dalla Ligue 1: l’interesse è concreto | News

Colpo in Ligue 1: le novità sul calciomercato del Milan

Manca ancora qualche mese al termine della stagione, ma il calciomercato del Milan è sempre molto caldo. La dirigenza rossonera vuole farsi trovare pronta e sfruttare eventuali opportunità di mercato.

A tal proposito, uno dei nomi seguiti da Maldini e Massara è quello di Boulaye Dia. L’attaccante, classe 1996, sta facendo molto bene con la maglia del Reims in Ligue 1. Il francese in questa stagione ha segnato 14 gol in 27 presenze, dimostrando un grande fiuto per il gol. La storia della punta centrale è particolare, considerando che solo tre anni giocava nel calcio dilettantistico, a testimonianza di come abbia bruciato le tappe.

Secondo quanto scritto da France Football, su Boulaye Dia ci sarebbero Milan, Napoli e Lipsia, con il calciatore che ha una valutazione che va tra i 12 e i 15 milioni di euro. Attenzione anche al West Ham, che, nella sessione di gennaio è stato molto vicino alla punta. Dopo Mohamed Simakan, dunque potrebbe esserci una nuova sfida tra i rossoneri e il club tedesco, anche se non sono esclusi colpi di scena.

In ogni caso la sensazione è che Boulaye Dia al termine della stagione lascerà la Francia, anche perchè stiamo parlando di un giocatore di 24 anni, che a questo punto è deciso a fare il grande salto in un top club. Dia potrebbe crescere rapidamente sotto l’ala di Zlatan Ibrahimovic, che, come tutti sanno, potrebbe rimanere ancora per un’altra stagione in rossonero. Vedremo cosa succederà, ma Maldini è pronto a sferrare il colpo. Intanto, sempre a proposito del calciomercato del Milan, ecco chi può arrivare in fascia>>>