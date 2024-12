Milan-Roma, una partita importantissima per Paulo Fonseca. Il portoghese dovrà fare a meno di molti giocatori per la sfida di domenica sera, tra cui Rafael Leao. Per questo Alex Jimenez dovrebbe giocare da esterno sinistro alto. In difesa, al contrario di comi molti pensavano, non dovrebbe giocare Theo Hernandez. Fonseca, infatti, avrebbe in mente due possibili mosse. Le ultime.