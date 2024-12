Milan-Roma, rientra Theo Hernández: la mossa tattica di Fonseca

Per il quotidiano romano, Theo Hernández, in Milan-Roma, agirà nel suo consueto ruolo di esterno basso, sulla fascia sinistra mentre, nella posizione solitamente occupata proprio da Leão, Fonseca - come nella seconda parte del match del 'Bentegodi' di Verona - dovrebbe riproporre Álex Jiménez .

Contro i giallorossi Fonseca ritroverà 3 (forse 4) giocatori

Per il resto, recuperati Álvaro Morata (giocherà titolare), Ismaël Bennacer e Luka Jović (andranno in panchina) per la partita di dopodomani. Sia Christian Pulisic sia Yunus Musah, invece, hanno svolto una seduta personalizzata; per l'attaccante, però, è probabile per oggi il rientro in gruppo con la possibilità di convocazione per domenica. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Tomori-Juventus: ecco lo scambio? Il Diavolo apprezza ... >>>