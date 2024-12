Milan, si torna a lavoro con la Roma nel mirino: il report della seduta

( fonte: acmilan.com ) Bella giornata di sole a Milanello dove la squadra si è ritrovata per colazione prima di scendere negli spogliatoi per la ripresa degli allenamenti, dopo i tre giorni di riposo concessi da Mister Fonseca.

Gruppo subito in campo per iniziare con l'attivazione muscolare eseguita con l'ausilio dei coni e degli ostacoli bassi; a seguire torelli a tema per terminare il riscaldamento. L'allenamento è proseguito con la squadra impegnata in una serie di esercitazioni tecniche focalizzate sul possesso palla, che hanno preceduto la consueta partitella su campo ridotto, che ha chiuso la sessione odierna.