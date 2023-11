Milan-PSG, la probabile formazione: quattro rientri. Dubbio su Reijnders

La probabile formazione dei rossoneri di Stefano Pioli per Milan-PSG, partita della 4^ giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024

'Tuttosport' oggi in edicola ha riportato la probabile formazione dei rossoneri di Stefano Pioli in vista di Milan-PSG, partita della 4^ giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024 in programma domani sera, alle ore 21:00, a 'San Siro'.