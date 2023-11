Milan, fiducia a Pioli: per la proprietà la squadra non lo ha mollato

Contro l'Udinese non ha risposto al tecnico, ma ...

Con il tormentone sul destino di Pioli che tornerebbe. Sabato in Milan-Udinese la squadra 'non ha risposto' all'allenatore. Già a partire da domani deve rispondere, ha evidenziato il quotidiano sportivo nazionale. Per il quale, tra l'altro, non c'è di certo una 'congiura' anti-Pioli in casa Milan, anche se uno smarrimento da parte dei calciatori è percepibile. Spetta tutti remare insieme dalla stessa parte per uscire dal tunnel in cui il Milan si è infilato.