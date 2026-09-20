È quasi tutto pronto a San Siro per Milan-Lecce, partita valida per la 5ª giornata del campionato di Serie A 2026/2027 che si giocherà questa sera alle 20:45. Ruben Amorim ed Eusebio Di Francesco hanno sciolto quasi tutti i dubbi, ma alcune scelte stanno già facendo discutere tra i tifosi rossoneri. Vediamo, dunque, le probabili formazioni di Lecce e Milan.

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Milan-Lecce, le probabili formazioni

Qui Milan

Milan-Lecce sarà trasmessa in esclusiva sulle reti diGli abbonati potranno seguire la partita scaricando l'app ufficiale o accedendo al sito del broadcaster. Sia i clienti DAZN sia i clienti 'Sky' potranno, inoltre, vedere la partita al canale 214 del pacchetto 'Sky' dopo aver preventivamente attivato - a pagamento - il canale DAZN 1., reduce dalla sconfitta in Europa League contro il Benfica, è pronto a schierare la sesta formazione diversa in sei partite. Tra i pali, ovviamente, confermato, mentre davanti a lui dovrebbe agire il terzetto composto da. Sulle corsie spazio aeddal 1' minuto (al momento favorito su Moreira), mentre al centro dovrebbero tornare titolari. Alle spalle diunica punta potrebbero giocare(alla sua prima da titolare) e

Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze, Modrić, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, Saelemaekers; Ramos. Allenatore: Ruben Amorim.

La scelta di lasciare nuovamente in panchina Moreira per schierare dal 1' minuto Estupiñán sta facendo storcere il naso ad alcuni tifosi rossoneri. Nella conferenza stampa della vigilia, tuttavia, Amorim aveva spiegato: "Sceglierò una formazione pensando al fatto che nel secondo tempo vorrò spingere di più". Con questo undici iniziale, il tecnico portoghese potrebbe inserire a partita in corso il belga per aumentare il tasso di pericolosità della squadra. Oltre all'ex Strasburgo, l'allenatore del Milan potrà contare anche Cisse, Hutchinson e Musah.

Qui Lecce

Nelle prime quattro uscite stagionali, ilha collezionato due vittorie e due sconfitte. Contro ildovrebbe confermare quasi interamente la formazione che si è imposta per 3-2 sul Monza lo scorso weekend.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ilić, Ngom; Pierotti, Štulić, Monteiro. Allenatore: Eusebio Di Francesco.