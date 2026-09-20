Le probabili formazioni di Amorim e Di Francesco in vista di Milan-Lecce, match valido per la 5ª giornata di Serie A che si giocherà a San Siro alle 20:45
Probabili formazioni Milan-Lecce: Moreira ancora in panchina | Video
È quasi tutto pronto a San Siro per Milan-Lecce, partita valida per la 5ª giornata del campionato di Serie A 2026/2027 che si giocherà questa sera alle 20:45. Ruben Amorim ed Eusebio Di Francesco hanno sciolto quasi tutti i dubbi, ma alcune scelte stanno già facendo discutere tra i tifosi rossoneri. Vediamo, dunque, le probabili formazioni di Lecce e Milan.
Dove vedere Milan-Lecce in diretta TV e streamingMilan-Lecce sarà trasmessa in esclusiva sulle reti di 'DAZN'. Gli abbonati potranno seguire la partita scaricando l'app ufficiale o accedendo al sito del broadcaster. Sia i clienti DAZN sia i clienti 'Sky' potranno, inoltre, vedere la partita al canale 214 del pacchetto 'Sky' dopo aver preventivamente attivato - a pagamento - il canale DAZN 1.
Milan-Lecce, le probabili formazioni
Qui MilanAmorim, reduce dalla sconfitta in Europa League contro il Benfica, è pronto a schierare la sesta formazione diversa in sei partite. Tra i pali, ovviamente, confermato Maignan, mentre davanti a lui dovrebbe agire il terzetto composto da Gila, De Winter e Pavlovic. Sulle corsie spazio a Chukwueze ed Estupiñán dal 1' minuto (al momento favorito su Moreira), mentre al centro dovrebbero tornare titolari Modric e Rabiot. Alle spalle di Ramos unica punta potrebbero giocare Pulisic (alla sua prima da titolare) e Saelemaekers.
Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze, Modrić, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, Saelemaekers; Ramos. Allenatore: Ruben Amorim.
La scelta di lasciare nuovamente in panchina Moreira per schierare dal 1' minuto Estupiñán sta facendo storcere il naso ad alcuni tifosi rossoneri. Nella conferenza stampa della vigilia, tuttavia, Amorim aveva spiegato: "Sceglierò una formazione pensando al fatto che nel secondo tempo vorrò spingere di più". Con questo undici iniziale, il tecnico portoghese potrebbe inserire a partita in corso il belga per aumentare il tasso di pericolosità della squadra. Oltre all'ex Strasburgo, l'allenatore del Milan potrà contare anche Cisse, Hutchinson e Musah.
Qui LecceNelle prime quattro uscite stagionali, il Lecce ha collezionato due vittorie e due sconfitte. Contro il Milan, Eusebio Di Francesco dovrebbe confermare quasi interamente la formazione che si è imposta per 3-2 sul Monza lo scorso weekend.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ilić, Ngom; Pierotti, Štulić, Monteiro. Allenatore: Eusebio Di Francesco.
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