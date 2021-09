Milan-Lazio, le probabili formazioni: tre i dubbi per Pioli | News

Stefano Poli ha dei dubbi di formazione in vista di Milan-Lazio, partita di Serie A che si giocherà domani a San Siro

Pioli ha in questo momento da sciogliere tre dubbi. Il primo è quello riguardante Romagnoli-Kjaer, con il primo favorito. Il secondo è quello tra Saelemaekers e Florenzi, con l'ex Roma che dovrebbe spuntarla, e infine Tonali-Bennacer per scegliere l'uomo da affiancare Kessie. L'italiano è in pole position Di seguito il resto della formazione.