Milan-Lazio, le probabili formazioni: tanti cambi per Pioli

Ecco le probabili formazioni di Milan-Lazio, gara che si giocherà domani a San Siro a partire dalle ore 18. Le scelte di Pioli e Sarri

Partiamo dal Milan. Pioli dovrebbe proporre diverse novità rispetto all'ultima partita contro il Cagliari. In porta Maignan. In difesa confermati Calabria, Tomori e Theo Hernandez. Occasione per Alessio Romagnoli, che potrebbe prendere il posto di Simon Kjaer in vista di Liverpool. A centrocampo torna Franck Kessie, che dovrebbe affiancare Sandro Tonali. In panchina Bennacer e Bakayoko. Sulla trequarti potrebbe esserci spazio per Alessandro Florenzi al posto di Saelemaekers con Brahim Diaz e Rafael Leao confermati. In attacco c'è il ballottaggio tra Rebic e Ibrahimovic: lo svedese vorrebbe subito giocare, ma Pioli potrebbe decidere una strada più prudente, inserendo il croato dal primo minuto. La decisione, però, è ancora tutta da prendere.