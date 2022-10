Milan-Juventus, le probabili formazioni: il ritorno di Theo Hernández

QUI MILAN - Stefano Pioli recupera Theo Hernández, unico tra gli infortunati di lusso dell'ultimo periodo: il francese tornerà, dunque, titolare a sinistra al posto di Fodé Ballo-Touré. Per il resto, formazione identica a quella di 'Stamford Bridge'. C'è curiosità, più che altro, per vedere quale sarà la posizione di Rade Krunić: Pioli ha anticipato che potrebbe anche giocare mezzala destra: in tal caso, il Diavolo potrebbe muoversi, in campo, con un 4-3-3.