Milan-Juventus, Pioli: “Domani peso specifico superiore ai 3 punti” | LIVE NEWS

Come mai il Milan fa bene in Italia e non perde e perde spesso in Europa: "Abbiamo dati che ci danno efficienza fisica e tecnica. In questo momento il Napoli non è inferiore al Chelsea, ma abbiamo avuto dati fantastici fisici e tecnici. L'altra sera non abbiamo avuto ottimi dati. Se giochi non al massimo perdi. I numeri dello scorso anno non sono assimilabili. Dobbiamo giocare al nostro livello e possiamo vincere con chiunque. Se scendi di livello con squadre inferiori magari porti a casa punti. Con il Chelsea ci siamo mossi male e abbiamo mosso male la palla, senza che il Chelsea facesse nulla di che. Per questo abbiamo sbagliato, io per primo".