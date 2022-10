Il Milan sta con De Ketelaere: con la fiducia inizierà a volare

Charles De Ketelaere, attaccante del Milan, inizia a ricevere le prime critiche dopo la brutta prestazione in casa del Chelsea in Champions

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Charles De Ketelaere, attaccante del Milan, nel mirino della critica dopo l'ultima, brutta prestazione in maglia rossonera, arrivata mercoledì sera in Champions League in occasione della sconfitta pesante (0-3) a 'Stamford Bridge' contro il Chelsea.

I tifosi iniziano a dubitare di lui, gli osservatori lo criticano. Il Milan, invece, conferma la sua fiducia in De Ketelaere. Per la 'rosea', il club rossonero è convinto che il ragazzo inizierà a volare, in un futuro non remoto. Esploderà. Si tratta, però, soltanto di capire quando accadrà.

Il prossimo tentativo De Ketelaere lo farà domani, in occasione di Milan-Juventus delle ore 18:00 a 'San Siro'. Probabilmente dall'inizio, ma non è da escludere nemmeno che entri a gara in corso, con Brahim Díaz nuovamente titolare. Ad ogni modo, degli ultimi 45 giorni di CDK in maglia rossonera colpisce il contrato tra costruzione e finalizzazione.

Il Milan ha scelto De Ketelaere, infatti, anche e soprattutto per la capacità di farsi sentire in area di rigore e di trovare la porta. Le sue prime undici partite con il Diavolo, però, dicono che il fantasista belga, classe 2001, è ottimo in fase di costruzione del gioco e di rifinitura. Ma molto deludente davanti la porta.

Da agosto, ha calciato nello specchio della porta una sola volta, proprio l'altra sera contro i 'Blues' ed il suo unico tiro, paradossalmente, è stato la giocata peggiore della sua stagione. Un destro troppo morbido e centrale con il pallone che chiedeva soltanto di essere scaraventato in porta.

In Serie A, De Ketelaere è il secondo giocatore per occasioni create ogni 90 minuti di utilizzo: 2,69, tantissime. Meglio di lui, soltanto Gerard Deulofeu, ex rossonero oggi all'Udinese. Per dribbling, CDK è terzo. Inoltre, è nei primi dieci giocatori per campionato per palloni recuperati nell'ultimo terzo di campo.

Prova che, in fase difensiva, si fa sentire. Manca, però, quel piccolo dettaglio che si chiama gol. Per 'La Gazzetta dello Sport', il ragazzo sembra vivere il momento con serenità. Sa che serve tempo e per quello in estate aveva chiesto che la trattativa tra Bruges e Milan si chiudesse presto. Così che avrebbe potuto conoscere allenatore, compagni e ambiente il prima possibile.

Invece, CDK è arrivato a Milanello soltanto a inizio agosto. Questo, a distanza di mesi, resta probabilmente il suo unico rimpianto. La vita al Milan di De Ketelaere prosegue regolare tra allenamenti, viaggi, partite ogni tre giorni. Iniziasse ad essere decisivo negli ultimi trenta metri, sarebbe davvero tutto perfetto. Milan, le news più importanti di giovedì 6 ottobre 2022 >>>