Milan-Juventus, la probabile formazione: due dubbi per Pioli / News

Giorno di vigilia di Milan-Juventus, partita valida per la 9^ giornata di Serie A. I rossoneri vogliono mettersi immediatamente alle spalle la brutta sconfitta contro il Chelsea in Champions League. Ma quale formazione deciderà di schierare Stefano Pioli? Stando a quanto riferisce 'Sky Sport' ci sono ancora due dubbi da sciogliere. Il primo riguarda la difesa, con Pierre Kalulu che potrebbe scivolare sulla destra al posto di Sergino Dest, apparso in difficoltà a 'Stamford Bridge'. Di fianco a Fikayo Tomori giocherebbe così Matteo Gabbia.