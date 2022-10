Milan-Juventus, la probabile formazione di Allegri: coppia Milik-Vlahovic

Vigilia di Milan-Juventus, partita valida per la 9^ giornata di Serie A. Stando a quanto riferisce 'Sky Sport' Massimiliano Allegri dovrebbe schierare il più classico dei 4-4-2, con la coppia formata da Arkadiusz Milik e Dusan Vlahovic in attacco. Il polacco, reduce da un problema fisico, è pienamente recuperato e giocherà dunque dal primo minuto. In difesa torna l'ex Leonardo Bonucci, mentre Juan Cuadrado non giocherà fa terzino destro, ma da esterno di centrocampo. Dall'altro lato spazio a Filip Kostic. Ecco la probabile formazione della Juventus.