Milan-Genoa, probabili formazioni: chi tra Gabbia e Musacchio?

VERSO MILAN-GENOA – Come potuto constatare dalla lista dei convocati diramata da Stefano Pioli questa mattina, Simon Kjaer non è stato convocato per il match di oggi Le due settimane di stop non hanno consentito al centrale danese di recuperare al meglio dopo i problemi muscolari accusati in occasione della gara contro il Torino vinta 1-0. Il giovane classe ’99 Matteo Gabbia sarà, dunque, il probabile titolare al fianco di Romagnoli. Musacchio dovrebbe andare in panchina. Intanto, Ibra sembra non aver gradito i problemi dirigenziali di questi ultimi giorni: le ultime>>>

