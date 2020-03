Verso Milan-Genoa, i convocati di Pioli: manca Kjaer

ULTIME NEWS MILAN – In un San Siro a porte chiuse, domani si recupererà Milan-Genoa, match rinviato l’1 marzo a causa dell’emergenza coronavirus. Il tecnico rossonero Stefano Pioli, per l’occasione, ha diramato la lista dei convocati. Confermata l’assenza di Gigio Donnarumma, mentre stupisce ancora Kjaer che non è convocato. Torna Biglia. Ecco l’elenco completo:

PORTIERI: Begović, A. Donnarumma, Soncin;

DIFENSORI: Calabria, Conti, Theo Hernandez, Gabbia, Laxalt, Musacchio, Romagnoli;

CENTROCAMPISTI: Bennacer, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Paquetá, Saelemaekers;

ATTACCANTI: Leão, Castillejo, Rebić, Ibrahimovic.

Intanto Ivan Gazidis ha parlato con la squadra e con Pioli ieri mattina: ecco l’esito dell’incontro, continua a leggere >>>

