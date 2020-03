Gazidis ha parlato alla squadra: comunicato addio di Boban e smentito Ragnick

NEWS MILAN – L’amministratore Ivan Gazidis ha parlato alla squadra in occasione della rifinitura di oggi a San Siro. Il dirigente di origine sudafricana ha confermato ai calciatori l’addio di Zvonimir Boban, mentre con Maldini e Massara avrà dei colloqui nei prossimi giorni. Inoltre, come riportato da Sky Sport, ha smentito fermamente alcun contatto con Ralf Rangnick, confermando la fiducia in Stefano Pioli. Se saranno state solo parole di facciata lo sapremo nei prossimi mesi. Intanto, il tecnico Hitzfeld ha parlato proprio di Rangnick: ecco cosa ha detto del collega>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android