Milan-Dinamo Zagabria: torna Tomori in difesa | Champions League News

FIkayo Tomori, inizialmente in panchina a Genova, titolare in Milan-Dinamo Zagabria di questo pomeriggio a 'San Siro'. Le ultime news

Ne ha parlato il 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina. Il Milan rilancerà Tomori al fianco di Kalulu per blindare la propria retroguardia, anche perché il match contro i croati è da vincere a tutti i costi per non compromettere il percorso rossonero in Champions League .

Per questo motivo il Diavolo, che, come noto, non potrà impiegare il difensore Malick Thiaw, il centrocampista Aster Vranckx e il trequartista Yacine Adli, poiché non iscritti in lista UEFA per le competizioni europee, farà rientrare anche Ismaël Bennacer a metà campo al fianco di Sandro Tonali.