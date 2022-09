Milan-Dinamo Zagabria, staffetta tra Brahim Díaz e De Ketelaere

Brahim Díaz titolare in Milan-Dinamo Zagabria con Charles De Ketelaere pronto a subentrare. Anche se è possibile vederli persino insieme

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando di Milan-Dinamo Zagabria, si è soffermata su Brahim Díaz e Charles De Ketelaere. I riflettori, in vista della partita della 2^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023 in programma oggi alle ore 18:45 a 'San Siro', infatti, sono tutti su di loro.

Brahim Díaz e De Ketelaere, nelle intenzioni del tecnico rossonero, Stefano Pioli, oggi in Champions daranno vita ad una staffetta. Dovrebbe partire titolare, nel ruolo di trequartista del 4-2-3-1, il numero 10 andaluso. A partita in corso, poi, dovrebbe subentrare il giovane talento belga.

Milan-Dinamo Zagabria: ci sarà Brahim Díaz dall'inizio

L'alternanza rientra nella logica degli impegni ravvicinati, con un occhio buttato, inevitabilmente, a Milan-Napoli di domenica sera in campionato. Brahim Díaz, per ora, ha giocato dall'inizio la metà delle partite di Serie A, ma stasera, per il grande appuntamento in Champions, mister Pioli dovrebbe scommettere su di lui.

Brahim, a soli 23 anni, ha già giocato la competizione con tre maglie diverse (Manchester City, Real Madrid e, appunto, Milan) e un anno fa, di questi tempi, ad 'Anfield' contro il Liverpool andava in rete per il suo primo ed unico gol nella manifestazione. Dopo l'esordio con il botto, in questa stagione, in Milan-Udinese 4-2, con un gol e un assist, ha esaurito la continuità strada facendo.

Pertanto, in Milan-Dinamo Zagabria, Brahim Díaz avrà la grande chance per far vedere a tutti che su di lui ci può sempre puntare senza alcuna remora. De Ketelaere subentrerà: il talento di CDK è atteso a stretto giro di posta. Finora, infatti, il fantasista classe 2001, ha incantato solo a sprazzi. Certamente, finora non ha dimostrato di valere i 35 milioni di euro spesi dal Milan.

Ma il giocatore è forte e verrà fuori. Può giocare anche più avanzato, da 'falso nueve'. Pioli ha già avuto la tentazione di schierarlo in quella posizione. Difficilmente avverrà oggi ma, nel caso in cui il tecnico decidesse di far rifiatare Giroud, potrebbe anche provarlo e, in tal caso, Brahim e CDK potrebbero persino giocare uno spezzone di gara insieme contro i croati. Milan, ha parlato Zlatan Ibrahimović: leggi qui la sua intervista >>>