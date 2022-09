Ibrahimovic: “Non smetto: tornerò con violenza. De Ketelaere è un top”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan attualmente fermo per infortunio, non ha alcuna intenzione di gettare la spugna. Ecco le sue parole

Zlatan Ibrahimovic , attaccante del Milan , ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco le sue dichiarazioni.

Su come sta a quattro mesi dall'intervento : "Bene, lavoro tutti i giorni per tornare".

Sulla ricetta per tornare al top : "Ci vuole pazienza, questa è la chiave ora".

Sulla passione per la moda come lavoro 'parallelo' al calcio: "Con la moda, soprattutto con Dean e Dan, mi diverto tanto. Questi abiti mi fanno stare comodo, mi fanno stare bene, a mio agio. Sono gli abiti che si adattano a Ibra, non il contrario".