Milan-Chelsea, la probabile formazione: Pioli ne cambia solo uno / News

La probabile formazione del Milan in vista della partita contro il Chelsea in Champions League | News (foto: Getty Images)

Squadra che vince non si cambia, o quasi. La vittoria contro la Juventus ha ridato energie positive ad un Milan apparso in grande difficoltà contro il Chelsea a 'Stamford Bridge'. I rossoneri, per la prima volta in stagione, hanno avuto un atteggiamento quasi arrendevole dopo un inizio che lasciava ben sperare. Ma non è più il momento di guardarsi indietro dal momento che, a San Siro, sarà una partita importantissima per quanto riguarda il girone.