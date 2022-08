Milan-Bologna, la probabile formazione: De Ketelaere e Giroud dal 1′

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' riporta la probabile formazione del Milan in vista della partita contro il Bologna, valida per la 3^ giornata di Serie A. Nessun dubbio per quanto riguarda l'attaccante: Stefano Pioli si affiderà nuovamente a Olivier Giroud dal primo minuto. Il francese, nella scorsa stagione, ha segnato gol decisivi per quanto riguarda lo scudetto rossonero. l'ex Chelsea è stato il primo milanista, eguagliato poi da Rafael Leao , a raggiungere il traguardo dei 10 gol stagionali.

Giroud non sarà l'unica novità: il quotidiano romano scrive che anche Charles De Ketelaere verrà schierato in campo dall'inizio. Dopo due partite da subentranti, entrambi si candidano a prendere in mano la squadra verso la vittoria. Per il resto solita formazione con il solito ballottaggio: Alexis Saelemaekers o Junior Messias? Ancora invece panchina per Yacine Adli, che non ha ancora esordito in partite ufficiali. Questa la probabile formazione del Milan.