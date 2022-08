Mercato Milan – Difesa, assalto all’obiettivo dell’Inter: è derby / News

Manca una settimana esatta alla fine della sessione di calciomercato, con il Milan che sta ancora per portare a casa i tasselli che mancano per completare la rosa. La trattativa per i rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara prima e quella per Charles De Ketelaere poi, hanno rubato la maggior parte dell'estate ai rossoneri. Adesso il tempo stringe e, per questo motivo, c'è bisogno di accelerare per consegnare a Stefano Pioli la squadra più completa possibile per affrontare al meglio il tour de force che inizierà d'ora in poi.