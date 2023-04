Lecce, la probabile formazione per il Milan: Baroni lancia Ceesay

Tra i match più interessanti in programma nel corso del 31° turno del campionato di Serie A spicca senza dubbio quello tra Milan e Lecce, in programma alle ore 18:00 di domenica 23 aprile. Secondo quanto riportato da 'Sky', il tecnico dei salentini Marco Baroni dovrebbe schierare Wladimiro Falcone tra i pali e una difesa a quattro composta da Valentin Gendrey, Federico Baschirotto, Samuel Umtiti ed Antonino Gallo. A centrocampo potrebbero agire Joan Gonzalez, Morten Hjulmand ed Alexis Blin. In attacco Gabriel Strefezza e Federico Di Francesco supporteranno Assan Ceesay, che sostituirà l'influenzato Lorenzo Colombo, di proprietà del Diavolo.