Milan, la probabile formazione per il Lecce: Rebic sostituisce Giroud

Nella giornata di domenica 23 aprile, alle ore 18:00, il Milan affronterà il Lecce in uno dei match validi per il 31° turno del campionato di Serie A. In occasione della sfida di 'San Siro', come riferito da 'Sky', Stefano Pioli dovrebbe operare qualche cambio rispetto alle ultime uscite, alcuni per turnover altri per necessità. In porta dovrebbe esserci Mike Maignan, mentre la difesa a quattro potrebbe essere composta da Pierre Kalulu, al posto dello squalificato Davide Calabria, Malick Thiaw, Fikayo Tomori e Theo Hernandez. In mediana spazio a Sandro Tonali e Rade Krunic, mentre riposa Ismael Bennacer. Alle spalle di Ante Rebic, che sostituisce Olivier Giroud, dovrebbero agire Junior Messias, Brahim Diaz e Rafael Leao.