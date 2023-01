Lecce-Milan, idea Vranckx per sostituire Tonali | Serie A News

Aster Vranckx dovrebbe giocare titolare in Lecce-Milan di domani pomeriggio, ore 18:00, allo stadio 'Via del Mare' al posto del numero 8

Domani pomeriggio, alle ore 18:00, si disputerà allo stadio 'Via del Mare' Lecce-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2022-2023. Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', nella formazione del Milan, nella quale torneranno dal 1' diversi titolari, sarà Aster Vranckx, classe 2002, a fare coppia a centrocampo con Ismaël Bennacer, fresco di rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2027. Vranckx, infatti, avrà il compito di sostituire Sandro Tonali, che sarà squalificato per la sfida di domani in Salento. Lecce-Milan, le dichiarazioni di Pioli alla vigilia del match >>>