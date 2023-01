Lecce-Milan, Pioli: “Abbiamo appeso la classifica del girone d’andata scorso” | LIVE NEWS

PM - Sul Milan in linea con l'anno scorso e se è un momento decisivo: "È normale ci sia una visione più critica. Abbiamo vinto lo Scudetto e fatto un ottimo calcio. Quando le cose non vanno si punta di più il dito. Siamo noi stessi che lo vogliamo. Dopo le ultime prestazioni le critiche ci stanno. La stagione è lunga e il campionato non finirà ovviamente domani, ma la Supercoppa è una finale e ovviamente è un obiettivo e dirà qualcosa. Il campionato è troppo lungo per dire se sarà decisiva o no. Non dimentichiamoci come abbiamo vinto lo Scudetto lo scorso anno, con tanti punti di distacco. Vero che siamo in linea con i risultati dello scorso anno in campionato, ma l'obiettivo è far meglio".