Lecce-Milan, Messias in vantaggio su Saelemaekers | Serie A News

Junior Messias dovrebbe giocare dal 1' domani pomeriggio in Lecce-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2022-2023. Le ultime news

Domani pomeriggio, alle ore 18:00, allo stadio 'Via del Mare', si disputerà Lecce-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2022-2023. Per l'occasione, secondo quanto riferito da 'SportMediaset', Junior Messias sembra essere in vantaggio su Alexis Saelemaekers nel ruolo di esterno destro offensivo del 4-2-3-1 di Stefano Pioli. A completare la trequarti, Brahim Díaz e Rafael Leão con Olivier Giroud che sarà schierato nel ruolo di centravanti. Lecce-Milan, le dichiarazioni di Pioli alla vigilia del match >>>