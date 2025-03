Lecce-Milan, Conceicao pensa a tanti cambi: ecco chi riposa

Secondo 'Il Corriere dello Sport', contro il Lecce, il Milan dovrebbe fare a meno di Theo Hernandez e Joao Felix. Davide Bartesaghi, si legge, almeno dal punto di vista dell'impegno, dovrebbe dare qualcosa in più rispetto al francese. Joao Felix, invece, non ha lasciato il segno nelle sue partite in rossonero. Anche logico che possa partite dalla panchina. Non ci saranno Pavlovic e Maignan squalificati per una giornata.