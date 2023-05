Juventus-Milan, un ballottaggio nella formazione di Pioli | Serie A News

Un solo dubbio di formazione per Stefano Pioli, tecnico rossonero, per Juventus-Milan, partita della 37^ giornata della Serie A 2022-2023

Domani sera, alle ore 20:45 , si disputerà Juventus-Milan , partita della 37^ e penultima giornata della Serie A 2022-2023 . Un match che, se vinto, potrebbe spedire il Diavolo di Stefano Pioli alla prossima edizione della Champions League . Motivo per cui, secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il Milan schiererà la formazione migliore.

Juventus-Milan, dubbio tra Messias e Saelemaekers

In porta Mike Maignan; in difesa, da destra a sinistra, capitan Davide Calabria, poi Malick Thiaw (e non Simon Kjær), Fikayo Tomori e Theo Hernández. A centrocampo, spazio a Sandro Tonali e Rade Krunić. Confermati, tra trequarti e attacco, Brahim Díaz con Rafael Leão e Olivier Giroud. Pioli ha il solito dubbio su chi, tra Junior Messias e Alexis Saelemaekers, giocherà a destra nel 4-2-3-1.