Calciomercato Milan – Mediana, spunta un nome che fa felici i tifosi

Domani sera partita di fondamentale importanza per il Milan di Stefano Pioli, che sarà impegnato all'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus. In caso di vittoria, i rossoneri si qualificherebbero per la Champions League con un turno di anticipo sulla fine del campionato. Manca, quindi, davvero poco al Diavolo per tagliare il traguardo minimo in questa stagione. Per la soddisfazione anche dei dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara, impegnati già sul mercato per costruire la squadra dell'anno venturo.