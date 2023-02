Inter, la probabile formazione contro il Milan: Dzeko favorito su Lukaku

Tra poco meno di due giorni andrà in scena l'attesissimo Derby della Madonnina tra Inter e Milan, che mette in palio punti importanti e il primato della città. Per l'occasione il tecnico Simone Inzaghi dovrebbe recuperare Marcelo Brozovic, che comunque sembra doversi sedere in panchina. Secondo quanto riportato da pazzidifanta.com, in porta confermato Onana, con la linea difensiva composta da Skriniar, Acerbi e Bastoni; gli esterni di centrocampo potrebbero essere Dumfries e Dimarco, con Barella, Mkhitaryan e Calhanoglu in mediana, mentre in attacco Dzeko è favorito su Lukaku per un posto al fianco di Lautaro Martinez.