Milan, la probabile formazione con l’Inter: Pioli prova Messias in mediana

Il Milan si prepara a scendere in campo per il derby contro l'Inter e in mediana Pioli ha provato Junior Messias

L'attesa sta per terminare. Mancano appena due giorni all'attesissimo Derby della Madonnina tra Inter e Milan, che si disputerà allo stadio San Siro domenica 5 febbraio alle ore 20:45. In casa rossonera il tecnico Stefano Pioli sarebbe intenzionato ad adottare un modulo differente per il prossimo incontro, un 4-3-3 che prevede quindi un mediano in più, che dovrebbe essere Junior Messias. Come riportato da Sky, tra i pali ci sarà Tatarusanu, i soliti Calabria e Theo Hernandez sulle fasce e, in assenza di Tomori, Kalulu e Kjaer come centrali. A centrocampo, al fianco di Tonali, figureranno Messias e Krunic al posto dell'acciaccato Bennacer e in attacco Saelemaekers, Giroud e Rafael Leao.