Inter, i creditori: “Zhang rischia il carcere a Hong Kong”

Il presidente dell'Inter Steven Zhang rischierebbe di andare in carcere e a richiederlo sarebbero i suoi creditori. Non ha pagato debiti per oltre 300 milioni

Fabio Barera

Un fulmine a ciel sereno si è abbattuto in casa Inter e in modo particolare sul presidente del club nerazzurro, Steven Zhang. Quest'ultimo rischierebbe infatti fino a tre mesi di carcere ad Hong Kong e ad averlo richiesto sarebbero stati i suoi creditori. Secondo quanto emerso dai documenti che Calcio e Finanza ha potuto visionare il numero uno della Beneamata non ha pagato debiti per oltre 300 milioni di euro alla China Construction Bank Asia.

Inter, le accuse nei confronti di Steven Zhang — I creditori hanno fatto causa a Zhang non solo negli USA, ma anche a Milano e ad Hong Kong. In base alla prima richiesta di giudizio il presidente dell'Inter dovrà presentarsi il prossimo 13 marzo per un "controinterrogatorio, e quello del tipo più severo", spiegano i creditori, in cui gli verrà chiesto se ha debiti, di quale entità siano e quali mezzi abbia per soddisfare la sentenza. Inoltre i creditori hanno richiesto una seconda causa per oltraggio in relazione all’accusa di falsa testimonianza nel corso del primo processo