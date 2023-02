Milan, novità per il rinnovo di Leao: la posizione di Mendes

Giungono novità in merito alla posizione dell'agente Jorge Mendes sulla trattativa per il rinnovo di Rafael Leao con il Milan

Una delle questioni più complicate che si trova ad affrontare la dirigenza del Milan in questi mesi è quella relativa al rinnovo di Rafael Leao . In merito alla questione si sono sentite parecchie voci ed opinioni e c'è grande incertezza circa la buona riuscita della trattativa. Novità importanti però sono emerse nelle ultime ore e riguardano l'agente Jorge Mendes .

Il retroscena del Corriera della Sera su Leao

Quest'ultimo segue l'attaccante del Milan da parecchio tempo e ad oggi sarebbe molto scettico sul prolungamento contrattuale di Leao con il Diavolo. Come riportato da Il Corriere della Sera, sebbene il club rossonero sia in cima alla lista dei desideri del lusitano, Mendes avrebbe in mente un altro futuro per il suo assistito. E soprattutto correbbe che il Milan pagasse la multa dovuta al passaggio del portoghese dallo Sporting Lisbona al Lille, nonostante la società meneghina non c'entri nulla in questa vicenda. Calciomercato, Milan beffato: ecco dove andrà Aouar.